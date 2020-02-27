Москва, , 14:17 — REGNUM Вся российская фармацевтика на 80% работает на импорте, убеждён экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

«Этой темой (ситуацией с коронавирусом — прим. ИА REGNUM) занимаются те самые люди, которые занимаются реформированием здравоохранения больше полутора десятилетий на наших глазах, — сказал Делягин. — И семимильными шагами ведут наше здравоохранение понятно куда. В сельской местности Алтайского края обеспеченность врачами 28%. То есть больше половины теоретически заболевших не смогут получить профильную медицинскую помощь! Село 2800 человек — терапевт принимает один-два раза в неделю. То есть если вы в четверг заболели, то до утра вторника к вам даже никто не подойдёт. Какая в этих условиях может быть защита от эпидемии? Если кто-нибудь и изобретёт лекарство от коронавируса, то что произойдёт? Вся наша фармацевтика на 80% работает на импорте. Мы не можем производить инсулин в значимых масштабах».

Поэтому, как подчеркнул Делягин, Россия даже не сможет купить лекарство от коронавируса, потому что его «как медицинские маски» разберут те страны, которые будут это лекарство производить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что в Москве с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом COVID-19, в столичную больницу госпитализированы семь жителей КНР.

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