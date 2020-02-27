Москва, , 14:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин приехал в новый детский парк «Остров мечты», открытие которого запланировано на 29 февраля. Главу государства сопровождает мэр Москвы Сергей Собянин.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал этот новый объект «прекрасным примером крупных частных инвестиций, с помощью которых и создается комфортная городская среда».

Напомним, «Остров мечты» — первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Его в Нагатинской пойме Москвы возвела ГК «Регионы. Парк площадью около 240 тыс. кв. м способен за год принять почти 12 млн человек.