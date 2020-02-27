Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM В Ростовской области начали готовиться к весеннему паводку. Двухдневные комплексные учения проходят во всех муниципалитетах Донского региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Участники учений усовершенствуют навыки «по защите населения при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных паводком».

Практические занятия пройдут в Азове, где, по легенде учений, сложилась наиболее сложная обстановка. Как уточнили в ведомстве, спасатели отработают мероприятия по эвакуации людей, оказавшихся в зоне подтопления, технику спасения утопающих. К учениям привлекут водолазов.