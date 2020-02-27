Астрахань, , 14:09 — REGNUM В центре Астрахани на время празднования Масленицы запретят розничную продажу алкоголя. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Запрет будет действовать 29 февраля с 10:00 до 15:00 на площади Ленина и территории, прилегающей к ней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, праздник начнётся с театрализованного шествия, а на площади Ленина будет организовано 22 игровых и сценических площадки. Там же пройдут гала-концерт, выпечка блинов с участием почётных гостей, мастер-классы, выставки, ярмарки и конкурсы.

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