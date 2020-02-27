Москва, , 14:08 — REGNUM В Москве с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом COVID-19, в столичную больницу госпитализированы семь жителей КНР. Они находятся под присмотром медиков, передаёт Therussiantimes.com.

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Уточняется, что в Москву несколько дней назад прилетели 20 граждан Китая. Они разместились отеле в Войковском районе столицы.

Позже у семи из китайских из них поднялась высокая температура. Был поставлен предварительный диагноз «ОРВИ», но медики решили их отправить в больницу на обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб мировому туризму от коронавируса оценили в $22 млрд. Наибольшее влияние от распространения коронавируса, очевидно, будет в Китае.

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