Москва, , 14:09 — REGNUM Мосгортранс организует бесплатный маршрут автобуса-шаттла до парка развлечений «Остров мечты». Об этом сообщила пресс-служба Мосгортранса.

С 28 февраля от станции МЦК «ЗИЛ» и метро «Кожуховская» будет ходить маршрут S1, промежуточной остановкой которого будет парк развлечений «Остров мечты». Проезд на этом маршруте будет бесплатным.

Шаттлы имеют специальное оформление. Автобусы украшены рисунками с мультипликационными персонажами.

Обещают, что время в пути от станции МЦК «ЗИЛ» или метро «Кожуховская» составит не более 10 минут. Интервал движения автобусов составит 5 минут. При необходимости шаттлы могут ходить и чаще.

Остановка маршрута S1 до парка «Остров мечты» расположена у выхода № 1 со станции МЦК «ЗИЛ» и у выхода № 1 из метро «Кожуховская».