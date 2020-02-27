Майкоп, , 14:09 — REGNUM Добровольческие пожарные бригады создадут в отдаленных поселениях Адыгеи, в которых отсутствуют собственные подразделения пожарной охраны. Обучением добровольцев займется региональное управление МЧС России, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе главы республики по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Необходимо сформировать список населенных пунктов, которые в первоочередном порядке нуждаются в пожарной охране, и поэтапно формировать добровольные пожарные команды, приобретать соответствующее оборудование», — сказал на заседании глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Начальник главного управления МЧС России по республике Александр Зыбкин доложил, что в 2019 году на территории региона было зарегистрировано 1463 пожара, в которых погибло 12 человек. Среди основных причин происшествий он назвал неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.

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