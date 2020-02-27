Москва, , 14:13 — REGNUM В Москве по программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год» на торги выставлена проездная башня с гауптвахтой на территории Серебряного бора. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Здание было построено в конце 1760-х — начале 1770-х годов и входило в состав Хорошевского конного завода, который был основан ещё при Иване III.

«Объект причислен к памятникам культурного наследия регионального значения и нуждается в реставрации, поэтому было принято решение передать его частному инвестору по рублевой программе на открытых торгах», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Документацию для проведения торгов уже подготовили. Победитель аукциона получит объект в аренду на 49 лет. Взамен он обязан будет отреставрировать здание в течение нескольких лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Имущество ликвидированного банка «Советский» в Петербурге уйдет с молотка