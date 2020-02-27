Пермь, , 14:00 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году отмечен рост числа выявленных фальшивых дензнаков. По сравнению с 2018 годом рост составил 26%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения Перми Уральского ГУ Банка России.

В 2019 году на территории региона выявлена 351 липовая купюра на общую сумму 1 566 550 рублей, тогда как в 2018 году зафиксировано 279 фальшивых банкнот.

Среди подделок лидируют купюры номиналом 5 тыс. рублей — 86%. Стоит отметить, что тенденция такого лидерства наблюдается и в других российских регионах.