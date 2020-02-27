Черкесск, , 13:54 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проводится проверка в одном из детских садов города Черкесска. Устанавливается истинность информации, появившейся в соцсетях и СМИ о том, что в детское дошкольное учреждение можно определить ребенка, лишь заплатив деньги, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Такая ситуация сложилась якобы, несмотря на то, что мест в детском саду достаточно и у родителей имеются основания обратиться с просьбой о принятии их детей в младшие группы учреждения.

На место направлены следователь и криминалист, которые ведут опрос родителей и воспитанников, а также сотрудников детского сада. По итогам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер.