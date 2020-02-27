Рязань, , 13:55 — REGNUM Исполняющим обязанности директора МУП «Управление рязанского троллейбуса» назначен Дмитрий Минченко. Об этом 27 февраля на заседании городской думы сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По словам мэра, бывшего и.о. директора МУП «УТР» Алексея Розвезева уволили ещё несколько дней назад, а 26 февраля на эту должность назначили нового руководителя.

Причём в муниципальном предприятии произошла кадровая ротация — Дмитрий Минченко был замом Алексея Розвезева, теперь они «поменялись» должностями.