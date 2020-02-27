Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Новые тарифные планы вводятся в городских автобусах Нур-Султана. Об этом 27 февраля заявил председатель правления транспортной компании CTS Бекмырза Игенбердинов, сообщили в пресс-службе City Transportation Systems (CTS).

Новые тарифы вступят в силу с 28 марта 2020 года. Отменяется плата за проезд для всех несовершеннолетних лиц. Стоимость одного проезда при оплате наличными составит 180 тенге (31,3 рубля), при безналичной — 90 тенге (15,6 рубля).

Стоимость безлимитного месячного проезда составит 7500 тенге (1303 рубля) в городе и 9500 тенге (1650 рублей) — в городе и пригороде, 10 000 тенге (1737 рублей) — в городе и на экспресс-маршрутах. Стоимость трехмесячного проезда составит 20 тыс. тенге (3473 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Нур-Султане был запущен пилотный проект по бесконтактной оплате проезда с помощью банковской карты Visa. Система действует на маршруте № 20.

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