Киев, , 13:56 — REGNUM Украина не будет организовывать эвакуацию своих граждан из Италии, заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, сообщило 27 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«На данный момент об эвакуации из Италии речь не идёт», — сказал он.

Чиновник отметил, что представители внешнеполитического ведомства Украины находятся на связи с гражданами страны, находящимися в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии подтвердили наличие коронавируса COVID-2019 у 26-летней гражданки Украины, которая приехала на отдых к родителям.

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