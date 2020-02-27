Тегеран, , 13:48 — REGNUM От коронавируса нового типа в Иране умерли еще четыре человека. Об этом 27 февраля сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранское министерство здравоохранения.

Таким образом, число жертв коронавируса в Иране достигло 26 человек, а число заразившихся составило 245.

В числе зараженных коронавирусом — глава парламентской комиссии по национальной обороне и внешней политике Ирана Муджтеба Зюннур. Он был помещен в карантин после того, как у него диагностировали коронавирус.

Ранее стало известно, что в Ираке был подтвержден шестой случай заболевания коронавирусом. Им стал мужчина, который ранее совершил поездку в Иран.

Читайте также: В Ираке увеличилось количество заболевших коронавирусом