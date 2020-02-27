Майкоп, , 13:47 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в работе сессии Совета народных депутатов Тахтамукайского района, на котором был оглашён отчёт руководителя муниципалитета Азмета Схаляхо о деятельности в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 27 февраля.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Как сообщил глава района, в 2019 году доходы муниципалитета составили 2,2 млрд рублей, собственные доходы удалось увеличить на 136 млн или на 15,4% — до более чем миллиарда рублей, расходы составили 2,3 млрд рублей, причём основная доля пришлась на социальную сферу. Как отмечалось на заседании, за 2019 год объём инвестиций в районе вырос на 10%, до 4,1 млрд рублей. Глава Адыгеи по итогам доклада отметил необходимость добиваться максимальной реализации инвестиционной привлекательности территории, и поручил главам поселений представить свои предложения по инвестиционным площадкам.

«Территориальное расположение Тахтамукайского района даёт ему бесспорные преимущества, которые, в свою очередь, должны максимально работать на развитие всей республики. Пролегающие по территории района автомобильные и железнодорожные пути, связывающие несколько регионов страны, делают его выгодным для привлечения крупных частных инвестиций, развития транзитного туризма и придорожного сервиса», — отметил Кумпилов.

Говоря о проблемах в развитии района, глава Республики потребовал полностью и в установленные сроки реализовывать мероприятия в рамках национальных проектов. Особое место в обсуждении заняло строительство — глава региона поручил обеспечить надежную реализацию всех строительных проектов на территории района, особенно в случаях долевого строительства, а также отметил рост потребности в новых социальных объектах, развитой дорожной и инженерной инфраструктуре.

Также Мурат Кумпилов поставил задачи для руководства района в социальной сфере. Так, в 2020 году для поликлиник района приобретено современное медицинское оборудование, будет установлено 167 автоматизированных рабочих мест в Тахтамукайской ЦРБ, разрабатывается документация на строительство поликлиники в поселке Энем. На базе трёх школ планируется создать «Точки роста», 11 школ получат современное цифровое оборудование, появится 765 мест в учреждения дополнительного образования. Также глава региона поручил обеспечить стопроцентную готовность пищеблоков всех школ для перехода на бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов.

«Большая работа идет и по линии партийных проектов Единой России. Из пятнадцати партпроектов, реализуемых в Адыгее, можно отдельно выделить проекты «Культура малой родины», «Детский спорт» и проект «Городская среда», в рамках которых укрепляется материально-техническая база домов культуры, ведется реконструкция спортивных залов в сельских школах, благоустраиваются общественные и дворовые территории», — добавил Мурат Кумпилов.

Так, по проекту «Городская среда» в 2020 году выделено более 14 млн рублей на благоустройство трех дворовых и трех общественных территорий района Мурат Кумпилов отметил, что работы необходимо завершить в срок.

«Прошу также всегда учитывать одно из главных условий при проведении работ по благоустройству территорий — участие самих жителей. Активнее внедряйте механизм инициативного бюджетирования. Он позволяет жителям района самим предлагать проекты по развитию общественной инфраструктуры, на которые стоит направить бюджетные средства», — сказал глава РА.

Мурат Кумпилов также поручил ускорить создание инфраструктуры к земельным участкам, предусмотренным для многодетных семей. Ряд поручений глава региона дал по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.