Москва, , 13:46 — REGNUM Проблема состояния материально-технической базы российского здравоохранения не нова, особенно остро она воспринимается именно в сфере оснащения детских лечебных учреждений, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина, комментируя результаты проверки Счётной палаты РФ.

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций было предусмотрено одноименной ведомственной программой.

Однако в основной документ в области здравоохранения — Федеральный проект «Развитие здравоохранения» — данная ведомственная программа не была включена, а в 202 году прекратила свое существование.

Таким образом, задачей государства должно стать возведение в разряд стратегических задач достойное оснащение детских лечебных учреждений.

Особенно это актуально в свете последних заявлений президента о необходимости прорывных действий в решении демографических проблем, и усиление контроля за эффективностью использования выделяемых из бюджета средств», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка Счетной палаты РФ показала, что материально-техническая база детских медицинских учреждений находится в неудовлетворительном состоянии.

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