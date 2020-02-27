Пермь, , 13:47 — REGNUM В Перми сегодня, 27 февраля, уволилась заведующая детского сада, где во время празднования Масленицы для воспитанников включили «алкогольную» песню, сообщают СМИ.

Факт недетского праздничного репертуара получил широкую огласку и резонанс. Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что директору дошкольного учреждения и чиновнику из мэрии будет объявлен выговор.

Как выяснилось, для организации праздничного мероприятия детсад нанял частную компанию, именно аниматоры подбирали песенный репертуар. Однако в горадминистрации подчеркнули, что руководитель детского сада должна была контролировать процесс и содержание праздника.

В муниципальном департаменте образования, комментируя отставку заведующей, подчеркнули, что решение об увольнении директор приняла сама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в детском саду Перми в рамках празднования Масленицы для воспитанников включили песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед». Отец одного из ребят пожаловался на несоответствие репертуара возрасту дошкольников.

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