Москва, , 13:59 — REGNUM В Ухане ещё остались граждане РФ, которые ранее отказались эвакуироваться в Россию, но теперь передумали и хотят покинуть китайский город. Об этом рассказал один из таких граждан РФ Олег Иншаков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Гражданин РФ сообщил, что у него была возможность эвакуироваться в Россию. Однако он отказался — в компании, где работает, сообщили, что карантин в Ухане могут снять уже 14 февраля. Однако город закрыт до сих пор, и Иншаков ищет возможности вернуться домой.

«В цифрах не могу сказать, но есть люди, которые хотят вернуться обратно на родину. Около 20−30 человек остались в Ухане и хотят вернуться», — сказал Иншаков.

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