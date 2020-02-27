Лондон, , 13:33 — REGNUM В Великобритании выявлены ещё два пациента, у которых тест на коронавирус дал положительный результат. Об 27 февраля сообщает министерство здравоохранения Соединённого Королевства.

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Заразившиеся инфекционным заболеванием прибыли в Великобританию с итальянского острова Тенерифе, уточняется The Guardien. В настоящее время они переведены в специализированные инфекционные центры в Ливерпуле и Лондоне.

Таким образом, общее количество случаев заражения COVID-2019 в Соединённом королевстве достигло 15 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля коронавирус был выявлен ещё у четырёх человек в Великобритании. Это эвакуированные пассажиры с круизного лайнера Diamond Princess.

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