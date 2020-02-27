Найроби, , 13:37 — REGNUM Руководство университета Кении, расположенного в столице государства, городе Найроби, обвинило студентку, ставшую жертвой изнасилования, в «безрассудном» поведении, об этом 27 февраля сообщает Reuters.

По данным журналистов, студентка учебного заведения находясь в состоянии алкогольного опьянения подверглась ограблению и изнасилованию со стороны троих мужчин. Служба безопасности университета, где она обучается, осудило ее поведение.

«В этом инциденте можно констатировать явный пример безрассудства со стороны студентки», — говорится в заявлении.

Заявление вызвало бурю возмущения среди политиков и общественных деятелей, что повлекло за собой извинения со стороны руководства учебного заведения.

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