Ростов-на-Дону, , 13:31 — REGNUM В Ростовской области в пунктах пропуска через государственную границу у двух человек заподозрили коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Диагноз опасной инфекционной болезни не нашёл подтверждения ни в одном из случаев», — уточнили в ведомстве.

Всего в период с 17 февраля по 23 февраля в автомобильных пунктах пропуска было досмотрено 32 тыс. 460 человек, в аэропорту «Платов» — 3 тыс. 645 пассажиров и членов экипажа, в морских пунктах пропуска обследование прошли 415 членов экипажа.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с начала 2020 года в международном аэропорту «Платов» специталисты обследовали на коронавирус более 25 тыс. человек.

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