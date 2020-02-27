Липецк, , 13:29 — REGNUM Прокуратура Липецкой области взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве четырёхлетней девочки и нападении на её мать и старшую сестру. Об этом ИА REGNUM 27 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство будет обеспечивать законность на всех стадиях расследования уголовного дела и защищать права потерпевших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 26 на 27 февраля в квартире дома на улице Стаханова после семейной ссоры мужчина напал с ножом на жену и двух маленьких дочерей, попытался поджечь квартиру и покончил жизнь самоубийством. Четырёхлетняя девочка скончалась, её 11-летняя сестра и мать находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

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