Бишкек, , 13:28 — REGNUM Недопустимо преуменьшать роль Советского Союза в победе над фашизмом во время Второй мировой войны, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью ТАСС.

«Мы должны сохранять и передавать из поколения в поколение правду об этой кровопролитной войне, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших отцов и дедов, о великом подвиге наших народов», — сказал президент.

Он добавил, что это является не только его личным мнением, но и позицией всего народа Киргизии. Жээнбеков сказал, что стороны уделят особое внимание мероприятиям, посвященным празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, 20 февраля Сооронбай Жээнбеков заявил, что Киргизия будет решительно бороться с попытками переписывания истории Великой Отечественной войны.