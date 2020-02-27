Ольхонский район, Иркутская область, , 13:27 — REGNUM Новый глава Иркутской области Игорь Кобзев со свойственным многим «служивым» людям подобострастием (до декабря 2019 года чиновник работал в должности замглавы МЧС РФ), принялся «расчищать Авгиевы конюшни», доставшиеся ему по «наследству» от прежнего руководителя региона Сергея Левченко.

В вопросах помощи людям, так и не получившим положенную помощь от государства после мощнейшего наводнения, его работа не вызывает вопросов, чего не скажешь в о заявленном возобновлении строительства дороги на самый большой остров Байкала — Ольхон.

Игорь Кобзев подчеркнул, что этот вопрос — один из самых важных для жителей Ольхонского района, а также для развития туризма.

«Мы должны принять все необходимые меры по строительству дороги на Ольхоне. В этом году приступаем к капитальному ремонту шестикилометрового участка. Этот вопрос берем на постоянный контроль. Необходимо выполнить поручение президента Российской Федерации», — цитирует губернаторская пресс-служба слова врио губернатора Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года жители острова Ольхон на традиционной прямой линии пожаловались президенту, что несколько лет назад в России существенно ужесточили природоохранное законодательство, и водоохранная зона Байкала теперь распространяется на десятки километров вглубь. Жители Ольхона рассказали, что если дословно выполнять закон, то им вообще больше ничего нельзя делать. Также прозвучала жалоба на плохую дорогу от парома до Хужира.

В августе того же года было заявлено, что бщая стоимость дорожных работ для приведения автомобильной дороги протяженностью 35,2 км на острове Ольхон в нормативное состояние с устройством асфальтобетонного покрытия в текущих ценах ориентировочно составит 2 176,2 млн рублей. Заговорили о строительстве асфальтобетонного завода с сердце Байкала.

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Между тем, учёные и общественники говорят, что обращение на счёт дороги под видом «жителей Ольхона» пролоббировали владельцы незаконных туристических объектов.

Напомним, в 2017 году только в Ольхонском районе выявлено 50 туристических баз и гостиниц (местные жители называют в два раза большую цифру), нарушающих водное и земельное законодательства. Они стоят прямо у воды. По результатам работы на конец 2017 года следствие уже возбудило там 16 уголовных дел в отношении турбаз по факту загрязнения окружающей среды.

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