Валенсия, Испания, , 13:27 — REGNUM Второй случай заболевания коронавирусом COVID-2019 был обнаружен в третьем по численности жителей городе Испании — Валенсии. Об этом 27 февраля говорится в сообщении министерства здравоохранения города, опубликованного в Twitter.

«Первые анализы подтвердили наличие вируса», — говорится в сообщении.

Коронавирус был подтвержден у мужчины, который в числе 2500 фанатов ездил на матч в Милан. Таким образом, он стал четырнадцатым по счету заболевшим коронавирусом в Испании.

Напомним, накануне первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Мадриде. Вирус был диагностирован у молодого человека, который был в Италии.

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