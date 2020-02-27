Уфа, , 13:43 — REGNUM Представителей 16 компаний оштрафовали на 39 миллионов рублей за совершение коррупционных правонарушений в прошлом году в Башкирии. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в прошлом году прокуроры привлекли к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ 16 компаний, представители которых предлагали проверяющим незаконные вознаграждения.

В результате юридические лица были оштрафованы на общую сумму 39 миллионов рублей, из которых 25 миллионов уже внесены в бюджет.

Отмечается, что чаще всего коррупционные правонарушения совершались в сферах строительства и торговли продуктами питания.

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