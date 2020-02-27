27 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Соломбала, где по указу 1693 года Петр I основал первое Адмиралтейство России, считается колыбелью военно-морского флота. А колыбелью торгового флота и при царях, и в СССР считалась деревня Вавчуга – в 80 километрах от Архангельска вверх по Северной Двине

Владимир Станулевич, , 13:16 — REGNUM Соломбала, где по указу 1693 года Петр I основал первое Адмиралтейство России, считается колыбелью военно-морского флота. А колыбелью торгового флота и при царях, и в СССР считалась деревня Вавчуга — в 80 километрах от Архангельска вверх по Северной Двине. Здесь, на 10-метровом перепаде воды из Вавчужского озера в Северную Двину еще в XVI веке поставил пильную мельницу купец Попов. Молодой купец Андрей Баженин женился на Фекле Поповой и получил мельницу в приданое. Его старший сын Осип модернизировал и переориентировал лесопилку с внутреннего рынка на экспорт — распиловку досок для ремонта иностранных судов. Следующим шагом в историю России стало строительство торговых судов европейского типа. Баженины запросили у царя льгот и лесных угодий. После тяжбы с соперниками и бюрократией Москва в 1693 году купцов поддержала.

Вид на верфь в Вавчуге. Рисунок И. Баженина. Начало XIX века

Оба брата, Осип и Федор Андреевичи, по-разному состоялись в жизни, но коренным считался Осип. Он настолько интересная личность, что Петр I, трижды посещавший Архангельск, бывал у Осипа в гостях не один раз. Царя влекли не развлечения в великолепном месте с озером, двумя реками и водопадом. А уж поверьте, развлечения были, и какие! Царя интересовал процесс превращения мертвых стволов в сложнейшее техническое сооружение — живой корабль. Петр как ребенок с горящими глазами участвовал в чуде его рождения. Опытный Осип Баженин использовал интерес царя в производственных целях. После визитов Петра семья Бажениных получила освобождение от торговых пошлин на ввоз и экспорт материалов для судостроения, право привлекать иностранных специалистов, лесные угодья, и долгие годы братья шли по жизни под его покровительством — Федор стал экипажмейстером Соломбальского адмиралтейства и президентом Архангельского магистрата, старший Баженин успешно строил суда.

Царь Петр I и Осип Баженин на вавчужской колокольне. По легенде, Петр предложил Баженину на нужды верфи леса «до горизонта»

Бажениным удалось использовать красоты Вавчуги по полной программе. До сих пор дом на крутом берегу Двины считается «тем домом, где царь бывал», у крыльца лежит наковальня «на которой работал Петр», на озере высится заросший соснами остров Сахарная головка. Здесь братья поили Петра чаем с сахаром вприкуску. Правда, нет уже колокольни, забравшись на которую, Петр подарил Осипу леса «до горизонта», от которых судостроитель мудро отказался — чтобы лишившиеся своих делянок мужики не сожгли верфь. Вавчужские царские гостевания настолько укрепили братьев, что им удалось отбиться от друга Петра — архиепископа Афанасия Холмогорского, желавшего прибрать лесопилку к рукам. Насколько этот эпизод связан с отлучением Осипа от причастия за сожительство с девицей «во грехе» — неизвестно. Владелец большой верфи вынужден был ездить причащаться в Архангельск, где власть епископа не была всемогущей. А может мудрый владыка поездками воспитывал Осипа — чтобы в дорожных размышлениях он вставал на путь истинный?

Дом Бажениных на угоре над Двиной в Вавчуге Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В конце XX века Вавчугу поразило «нестроение» — дом Бажениных, памятник истории и культуры, находящийся в ведении Холмогорского района, оказался никому не нужен. Крыша протекла, окна заколотили дверями с первого этажа, и крепкий дом оказался под угрозой уничтожения. Зимой неизвестные стали в него забираться, греться и кипятить чайник — замаячила перспектива пожара.

Наковальня, на которой, по легенде, работал Петр I Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 2016 году журналист Алексей Липницкий, писатель Виктор Толкачев и один известный краевед приезжали в Вавчугу, поразились красотой природы и состоянием дома Бажениных. Было написано письмо на имя губернатора Игоря Орлова, область начала искать инвестора чтобы разместить в доме гостиничные номера и музей, и сделать это законно. И вот в конце 2019 года архангельский предприниматель Владимир Немченя, на счету которого спасение в областном центре Макаровских бань, проявил к дому Бажениных интерес. Но сказал, что значительные вложения в памятник истории и культуры будут после его приватизации. Закон определяет порядок выкупа, одним из условий которого является разработка эскизного проекта реставрации памятника. Заказчиком проектирования должен был стать Холмогорский район. В прошлом году Холмогорская администрация заложила в районный бюджет средства на проект в размере 300 тыс. рублей. Но конкурс не состоялся, техзадание перегрузили, и желающих принять участие не нашлось.

Современные интерьеры дома Бажениных Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Глава района Наталья Большакова сообщила, что сумма необходимая для разработки проекта заложена в бюджет 2020 года, и после согласования техзадания с областной инспекцией, конкурс будет объявлен снова. После приемки проекта — очередь за конкурсом на приватизацию дома. На вопрос, есть ли, по ее мнению, другие желающие получить дом, кроме В. Немчени, глава района ответила утвердительно. Это местные предприниматели — сообщила она. С точки зрения законности приватизации принять участие в конкурсе должны все желающие — если они тщательно подготовят документы. Насколько новый хозяин в интересах Русского Севера зависит от того, сколько он вложит в дом Баженина, а это, судя по состоянию здания, — десятки миллионов. Если новый хозяин только поклеит обои и заделает крышу, шанс ввести славную Вавчугу в туристические маршруты Архангельской области и решить многие проблемы деревни будет упущен.

Вавчужское озеро Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Немченя, как говорил его тезка-революционер, готов стать звеном, которое вытащит цепь проблем Вавчуги. В доме он предполагает устроить 6 гостиничных номеров, в том числе Петровскую спальню. В цокольном этаже разместится музей. Гости займутся охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод. Местные охотники говорят, что в окрестностях водятся лоси, медведи, волки, зайцы и другие обитатели леса. В озере —щука, плотва, окунь, а в Двине — семга. Немченя планирует закупку катеров и снегоходов, снаряжения для законной охоты-рыбалки. Необходимость повышения туристической привлекательности Вавчуги может привести к спасению деревянной церкви Василия Блаженного (1825 г.) в Чухчереме, крыльцо которой уже упало с подмываемого водой берега. Ресурсы помочь организации «Общее дело», спасшей уже сотни деревянных церквей, у В. Немчени есть. Пока нет представления, как привести в порядок дорогу от Луковецкого до Вавчуги — зимник районного значения пригоден, но летом дорога не всегда проезжая. На первых порах попадать в Вавчугу придется по реке катером или зимой на снегоходах. Но есть хорошая охотничья дорога от Чухчеремы до Вавчуги по берегу Северной Двины, на которой бы бросить пару деревянных мостиков через ручьи.

Место верфи Бажениных на берегу Северной Двины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

К чести Н. В. Большаковой, нет признаков, что районная администрация имеет по приватизации дома Бажениных предпочтения, расходящиеся с законом. Еще бы не сделать старинный дом, без которого славная Вавчуга станет обычной деревней, полем приватизационных сражений и конфликтов.

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