Майкоп, , 13:39 — REGNUM Майкопский гарнизонный военный суд в Адыгее вынес приговор четырем участникам организованной преступной группы (ОПГ), которые похищали военное имущество, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ. Обвиняемыми по делу проходили ефрейтор Василий Ю. служивший по контракту, а также Илья Г., Ринат Г. и Андрей П.

Установлено, что ранее судимый Илья Г. решил украсть радиоэлектронные блоки из воинской части для получения из них элементов, содержащих драгоценные металлы. К исполнению своего плана он привлек остальных фигурантов дела.

В августе 2019 года молодые люди в ночное время дважды проникали на территорию войсковой части, которая находится в станице Кавказской Краснодарского края. Двое злоумышленников наблюдали за обстановкой, а другие похищали элементы аппаратуры связи и переносили их в укромное место. Изделия, содержащие драгоценные металлы, Илья Г. сбыл скупщикам, а вырученные деньги разделил с подельниками.

В ночь на 31 августа 2019 года обвиняемые пошли на еще одно подобное дело, но на этот раз троих из них задержали военнослужащие и передали сотрудникам правоохранительных органов. Илье Г. удалось скрыться, но вскоре поймали и его.

Решением суда лидеру ОПГ Илье Г. назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, остальные получили от трех до четырех лет условно. Кроме того, они должны в полном объеме возместить причиненный ущерб. Специалисты определили, что стоимость похищенного ими имущества с учетом содержащихся в нем драгоценных металлов составила почти 1,7 млн рублей.