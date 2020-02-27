Тбилиси, , 13:10 — REGNUM После объявления о первом случае коронавируса в Грузии население столицы охватила паника. Даже те, кто до сих пор иронично посматривал на защищенных медицинскими масками людей, где-то достали эти самые маски и облачились в них.

Офисы запаслись антибактериальными салфетками и каждого посетителя вежливо просят протереть ими лицо и руки, прежде чем приступить к своему делу.

Очереди выстроились в супермаркетах, где население в массовом порядке закупает запас продуктов если не на несколько недель, то на несколько дней. Зависит это от того, кому что позволяет собственный кошелек.

В специализированных магазинах, где продаются предметы бытового назначения, с утра возник дефицит антибактериальных салфеток. Купить их в полдень было уже невозможно. Как объяснили продавцы, все салфетки антимикробного действия распроданы и они заказали новую партию, но когда она поступит, неизвестно.

О медицинских масках и говорить нечего: их дефицит возник уже в начале января. Хотя правительство Грузии обещает в ближайшие дни урегулировать эту проблему и снабдить все аптечные сети.

Напомним, что о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии представители минздрава сообщили 26 февраля вечером. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан. Признаки заболевания у него были зафиксированы на границе, откуда он был доставлен в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.