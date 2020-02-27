Вена, , 13:08 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом нового типа был зафиксирован в столице Австрии — Вене. Об этом 27 февраля сообщает издание Wiener Zeitung со ссылкой на пресс-службу Ассоциации венских больниц.

Заболевшим оказался 72-летний мужчина. Мужчина был госпитализирован в больницу Rudolfstiftung, где находится в изолированном помещении.

Ранее в Вене были проверены более 70 человек на коронавирус. Результаты их тестов оказались отрицательными.

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