Цхинвал, , 13:51 — REGNUM Проведение лагерного сбора на территории Южной Осетии начали ракетные и артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии (58 ОА) Южного военного округа (ЮВО). Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Министерства обороны РФ.

«Расчёты самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», 120-мм минометов «Поднос» и «Сани» отработают различные способы ведения артиллерийского огня», — говорится в публикации.

По информации пресс-службы, военнослужащие на сборах будут выполнять нормативы по занятию позиций, противоогневым маневрам и разведке целей. В конце учений подразделения отработают боевую стрельбу из орудий.

Сообщается, что в общей сложности в сборах участвует более 4 тыс. человек и порядка 300 единиц техники и вооружения. Завершить учения планируется 27 марта.