Оса, Пермский край, 27 февраля 2020, 12:57 — REGNUM В Пермском крае оштрафован Осинский мясоперерабатывающий комбинат. Административную ответственность предприятие понесло за некачественные пельмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.
По данным ведомства, лабораторное исследование проб полуфабрикатов показало превышение допустимого уровня содержания мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов.
Россельхознадзор составил протокол о штрафной санкции в размере 120 тыс. рублей. Однако юрлицо оспорило постановление. В результате штраф был уменьшен до 50 тыс. рублей.