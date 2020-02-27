Москва, , 12:52 — REGNUM Голосование по изменению статей в Конституции 22 апреля никак не связано с датой юбилея Ленина. Об этом 27 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, аргументы в пользу выборы даты 22 апреля привела рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию, с ней согласился президент Владимир Путин.

«Ко дню рождения Ленина эта дата, естественно, никакого отношения не имеет. К 22 апреля у православных закончится Великий пост, а у мусульман еще не начнется Рамадан», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля предложено сделать оплачиваемым выходным. В это день вождю пролетариата Владимиру Ленину исполнится 150 лет.

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