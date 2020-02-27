Уфа, , 12:54 — REGNUM Выставка самых интересных артефактов музея-заповедника «Древняя Уфа» открылась в рамках проходящего в Уфе XIX Российского промышленного форума. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба музея.

По словам сотрудников музея, на выставке представлены предметы литейного производства, золотая проволока, другие изделия из золота, серебра и бронзы. Посетители выставки также смогут увидеть гончарные изделия и изделия из кости.

Отмечается, что артефакты музея-заповедника «Древняя Уфа» и современная промышленность имеют общие корни, которые уходят в глубь веков.

По словам работников музея, в первый день Форума с артефактами ознакомились гости из России и других стран мира.

Напомним, 26 февраля в Уфе на площадке выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо» начал работу XIX Российский промышленный форум, который собрал более 150 компаний из России, Германии, Италии, Белоруссии.

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