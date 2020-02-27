Москва, , 12:46 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство России, получат выплаты в честь 75-летия Победы, независимо от места проживания. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, выплаты переведут всем ветеранам, которые получают российскую пенсию и имеют российское гражданство. Таким образом, Песков ответил на вопрос, который ему задали журналисты 21 февраля.

Напомним, 21 февраля Дмитрий Песков пообещал уточнить вопрос о выплатах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, которые проживают в странах СНГ.