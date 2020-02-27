Москва, , 12:42 — REGNUM Активисты партии «Зеленая Альтернатива» заявили о намерениях переименовать несколько городов России — Красноярск, Сыктывкар, Челябинск, Липецк, Воскресенск и Люберцы — в «Город Ад».

«Пора услышать голос простого народа, и призвать к ответу жадных коммерсантов, ради прибыли готовых пойти на любые загрязнения и нарушения законодательства, по сути убивая простых людей, и нарушая их конституционное право на благоприятную окружающую среду!», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии.

«Зелёная Альтернатива» берет на себя ответственность за изменение названий географических точек, экологическая обстановка в которых уже давно носит критичный характер. Теперь новые вывески на въездах нескольких городов весьма ёмко отражают их убийственную суть — «Город Ад». Активисты партии «Зелёная Альтернатива» решили привлечь внимание общественности и властей к экологически неблагоприятным регионам, где люди уже настолько устали от безразличия к их общей жизненно важной проблеме, что просто смирились с существованием в аду. Мы берём на себя ответственность за переименование шести городов: Красноярска, Сыктывкара, Челябинска, Липецка, Воскресенска и Люберец. Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчёркивающее суть местной «экологической достопримечательности» в каждом из них», — отмечено в заявлении.

«Жители Красноярска уже не первый год требуют от местных властей принять меры, заставляющие промышленные предприятия снизить объём своих вредных выбросов, которых настолько много, что в городе периодически официально объявляется режим Неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В народе его прозвали «Чёрным небом». Также граждане настаивают на усилении контроля за здоровьем детей в образовательных учреждениях: ограничение их пребывания на улице во время НМУ, а также установление фильтров по очистке воздуха в помещениях.

В Сыктывкаре проблемы промышленных выбросов также не первый год отравляют жизнь горожанам. Деятельность целой плеяды индустриальных предприятий превращает этот город в настоящее чистилище. Добыча и переработка нефти, угля и газа, теплоэнергетика и транспорт, строительная индустрия, а также лесопереработка — вот неполный список источников загрязнения атмосферы, почвы и реки Печоры. Однако снова это никого не волнует, кроме местных жителей.

Ситуация промышленного Челябинска с выбросами в атмосферу аналогична сыктывкарской. Согласно исследовательскому опросу, проведённому местным филиалом РАНХиГС среди представителей СМИ, сферы образования и культуры, учёных, а также руководителей и членов общественных организаций, самыми острыми экологическими проблемами являются: загрязнение воздуха, негативное воздействие от деятельности промышленных предприятий, низкие показатели состояния здоровья населения, загрязнение водных ресурсов и почвы.

Степень антропогенного воздействия на экологию Липецка уже давно приравнивается к таким промышленным центрам как те же Красноярск, Челябинск, Магнитогорск, Норильск и Новокузнецк. Индекс загрязнения атмосферы специально занижается, чтобы сгладить общую экологическую картину.

В подмосковных Воскресенске и Люберцах местные жители открыто протестуют против строительства мусоросжигательных заводов и КПО в недопустимой близости от населённых пунктов. Аналогичные недовольства граждан наблюдаются во многих других регионах России, где люди заявляют о своём мнении в пустоту».