Пермь, , 12:40 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении 29-летнего мужчины, который признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней падчерицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в рамках расследования уголовного дела против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка доказано семь эпизодов. Преступления совершались с 2014 по 2019 год.

Согласно приговору суда, мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима 16 лет.