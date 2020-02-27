Москва, , 12:36 — REGNUM Симоновский суд привлёк МВД России в качестве третьего лица по иску главного управления МВД России по Москве к организаторам несогласованных митингов 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Причиной стали постоянные споры в суде об истце по данному делу. По версии ответчиков, иски должны подавать управления МВД по административным округам Москвы, а не ГУ по Москве.

Накануне Симоновский суд уже привлёк МВД в качестве третьего лица по иску ГУ МВД к организаторам несогласованных митингов 27 июля.

Оба заседания перенесены на 16 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные митинги в Москве проходили 27 июля и 3 августа.