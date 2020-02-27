Асмэра, , 12:43 — REGNUM Главе католической церкви Эфиопии кардиналу Берханеесусу Демерову было запрещено покидать главный аэропорт в соседней Эритрее для участия в помолвке. Об этом передает ВВС Amharic.

Согласно заявлению представителей церкви, кардинал находился в аэропорту столицы Асмэры более 16 часов. Он прибыл в Эритрею в субботу, 22 февраля, но был вынужден вернуться в Эфиопию на следующий день после бесплодных попыток добраться до жителей страны, собравшихся, чтобы поприветствовать его.

Кардиналу была выдана виза сроком на один месяц, которую все граждане Эфиопии могут получить по прибытии в Эритрею после мирного соглашения от 2018 года, положившего конец враждебности во взаимоотношениях двух стран.

Однако представители аэропорта заявили, что приказом «свыше» было установлено, что кардинал Берханеесус не имеет права покидать аэропорт.

По словам репортеров, кардинал должен был посетить мероприятие, посвященное 50-летию строительства собора Кидане Мехрет в Асмэре.

Священнослужитель является весьма уважаемой фигурой в Эфиопии, где большинство христиан, однако, являются членами Православной церкви, и был назначен премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом главой комиссии по национальному примирению.

Правительство Эритреи не прокомментировало этот вопрос.

Напомним, что в прошлом году власти Эритреи закрыли католические школы и больницы после того, как епископы раскритиковали правительство президента Исаяса Афверки, призывая к политическим реформам. В стране нет действующей конституции и никогда не проводились национальные выборы. По вопросу закрытия школ и больниц в правительстве Эритреи заявили, что в действие были вновь введены старые правила, согласно которым религиозные организации не могут управлять подобными учреждениями.