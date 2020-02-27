Тегеран, , 12:38 — REGNUM Власти Ирана подтвердили 22-й смертельный случай от коронавируса, об этом 27 февраля сообщает IRNA.

По данным журналистов, число заболевших достигло 141 человека. В настоящее время инфекция распространилась на 20 провинций страны.

Как передавало ИА REGNUM, коронавирус распространился в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время число скончавшихся от инфекции достигло почти 2 тыс. 800 человек. порядка 8о тыс. человек заразились.

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