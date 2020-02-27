Березники, Пермский край, , 12:33 — REGNUM В Березниках Пермского края скандал вокруг пациента, которого работники скорой помощи волокли по обледенелому асфальту, получил продолжение. Когда мужчину доставили в больницу, то у пациента диагностировали алкогольное опьянение. Пермяк не нуждался в медпомощи, а при поступлении в лечебное учреждение вел себя вызывающе. В результате пришлось вызвать наряд Росгвардии, сообщает ТК «Рифей Пермь».

Напомним, в интернете был размещен видеролик, на котором видно, как работники скорой помощи волокут по асфальту мужчину до спецавтомобиля, при этом не используя носилки. Факт вызвал широкий резонанс. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила о служебной проверке. Она подчеркнула, что и без подведения итогов ясно, что есть нарушение: бригада обязана транспортировать пациента на носилках, и обещала, что виновные будут наказаны.

В свою очередь, это породило комментарии, где пользователи встали на сторону медиков. Пермяки возмутились тем, что по вине пьяных пациентов, которых вынуждены подбирать на улицах, люди, нуждающиеся в экстренной помощи, получат эту помощь с опозданием. Прозвучал призыв штрафовать таких пациентов.

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