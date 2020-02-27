Сухум, , 12:35 — REGNUM Президент Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о дополнительных мерах по защите населения от коронавируса COVID-19. Текст документа опубликован 27 февраля на сайте главы республики.

В распоряжении вводится запрет до 7 апреля на въезд иностранных граждан на территорию страны, кроме тех, с которыми у Абхазии установлен безвизовый режим. Министерству иностранных дел республики приказано приостановить выдачу иностранцам виз на въезд в страну.

Содействовать исполнению распоряжения поручено государственной службе охраны Абхазии. Контроль за исполнением возложен на генерального прокурора республики.

Напомним, безвизовый режим в Абхазии установлен с Россией. Соглашение было подписано в 2009 году, после чего российские граждане могут посещать республику по заграничным или внутренним паспортам.