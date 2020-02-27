Париж, , 12:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в больницу Питье-Сальпетриер в Париже, где скончался от инфекции коронавируса гражданин Франции. Об этом 27 февраля сообщает Le Parisien.

Президент Франции прибыл с визитом, чтобы встретиться с медицинскими работниками в больнице в 9:35 утра по местному времени.

Эта поездка не была в графике Макрона и прошла перед его вылетом на франко-итальянский саммит, который состоится в Неаполе.

Французский лидер пришёл в больницу в сопровождении нового министра здравоохранения Оливье Верана, генерального директора здравоохранения Жерома Саломона и руководителя государственной сети лечебных учреждений AP-HP Мартина Хирша.

Именно в этой больнице 60-летний мужчина из Уазы скончался от коронавируса в ночь со вторника на среду.

Напомним, 26 февраля во Франции было обнаружено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в стране с начала эпидемии в Китае было зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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