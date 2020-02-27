Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM Известный блогер Илья Варламов выступил за сохранение исторической застройки и памятников архитектуры в Ростове-на-Дону. Об этом он сообщил в своём блоге после грандиозных планов сити-менеджера донской столицы Алексея Ловгиненко по так называемому благоустройству центра города.

«Раньше в городе исторические здания сносили под разными предлогами, уродуя центр многоэтажками и ублюдочными новоделами. Теперь власти Ростова придумали, как окончательно уничтожить город без оглядки на историческое наследие. Мэрия решила сбросить с себя весь балласт в виде памятников архитектуры», — написал блогер.

По словам Варламова, городские чиновники официально отказались заниматься историческими зданиями и намерены раздать их инвесторам либо передать в федеральную собственность.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2018 году депутаты Ростовской-на-Дону городской думы приняли поправки в документ о правилах землепользования и застройки города-миллионника, которые ограничивают площадь участка и плотность застройки. Однако этажность эти изменения не затрагивают, пояснял ранее депутат муниципального парламента Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

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