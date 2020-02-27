Москва, , 12:30 — REGNUM Голосование по поправкам в Конституцию РФ станет красным днём календаря. Людям однозначно понравится еще один выходной 22 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение сделать день голосования выходным днем.

«Некоторые экономисты говорят о негативных экономических последствиях. Кроме расходов бюджета, дополнительная нагрузка на бизнес. Однако общие потери России составят грубо лишь 0,2% ВВП. Это в рамках статистической погрешности.

Из-за дня голосования вряд ли итоги полугодия и дивиденды за шесть месяцев 2020 года будут значительно хуже. Голосования в России традиционно проходят в воскресенье.

Однако 19 апреля православная Пасха, и устроить голосование в праздник — это плохая идея. Для увеличения размера экономики можно было бы пересмотреть даты праздников, а некоторые, может быть, отменить.

Например, 12 июня — День (независимости) России. Народ всегда интересуется — независимость от кого?

Естественно, выходными должны быть основные мусульманские праздники в Татарии, Башкирии и других мусульманских республиках. Напомню, ведь в России живут около 20% мусульман», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля и сделать этот день оплачиваемым выходным.

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