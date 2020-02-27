Черкесск, , 12:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в преддверии Дня Победы будут установлены таблички на домах ветеранов Великой Отечественной войны. На каждой из них будет изображена красная звезда и сделана надпись «Спасибо за Победу».

Решение об этом было принято в ходе заседания оргкомитета «Победа». Первые такие таблички уже установлены на домах ветеранов в четырех населенных пунктах Карачаево-Черкесии, рассказал глава региона Рашид Темрезов.

«Отныне каждый раз, проходя мимо такого дома с табличкой, мы будем вспоминать с благодарностью тех, кто отстаивал свободу и будущее нашей великой страны в страшные военные годы», — прокомментировал событие Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

Для того чтобы торжества прошли для ветеранов максимально празднично, в план подготовки к ним включены чествования и шествия во дворах многоэтажных домов и на улицах, где живут ветераны. Как ранее сообщалось, в Карачаево-Черкесии уже началось вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в республике проживают в настоящее время 115 ветеранов, в том числе 87 фронтовиков и инвалидов войны.