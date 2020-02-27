Джакарта, 27 февраля 2020, 12:26 — REGNUM Тесты на коронавирус, проведенные у индонезийских граждан с судна World Dream, показали негативный результат, сообщает Kompas.
Ранее военно-морской флот Индонезии успешно эвакуировал 188 индонезийских граждан с лайнера World Dream.
«При хорошей погоде и отличном сотрудничестве процесс эвакуации прошел гладко», — заявил глава информационной службы военно-морского флота Индонезии Мохамад Заенал.
Издание отмечает, что число людей, принявших участие в миссии по эвакуации, составило 762 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2020 года эвакуированные с судна граждане Индонезии прибудут в район Тысячи островов на карантин.
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