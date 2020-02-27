Москва, , 12:24 — REGNUM Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев согласился с тем, что проект нового КоАП с резким увеличением штрафов за нарушение ПДД должен быть пересмотрен. Об этом он заявил 27 февраля RT.

По его словам, такой проект точно не соответствует запросам общества. Он не отвечает и запросам государства по снижению аварийности на дорогах.

Национальный общественный центр безопасности движения предлагает «довести до ума» идею с внедрением терминов «агрессивное» и «опасное» вождение. Эти явления стоит рассматривать отдельно, так как опасное вождение приводит к серьёзным последствиям в виде дорожных аварий и разрушений, а агрессивное вождение — это неуважение к другим участникам движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минюста РФ Денис Новак назвал проект нового Кодекса об административных правонарушениях требующим пересмотра. Речь идёт о той части документа, где предусмотрено резкое увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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