Чусовой, Пермский край, , 12:17 — REGNUM В Чусовом Пермского края вынесен приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в похищении предпринимателя и вымогательстве у него имущества и денег. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, летом 2018 года возле гостиницы в Чусовом мужчина и еще двое неустановленных соучастников нападали с электрошокером на предпринимателя и похитили его. Бизнесмена вывезли и заперли в гараже, где потребовали имущество и деньги на общую сумму 4 млн рублей. Коммерсант смог убежать и заявил о преступлении правоохранителям.

Злоумышленника суд признал виновным в крупном вымогательстве и похищении человека с использованием электрошокера в качестве оружия. Мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, со злоумышленник должен заплатить штраф в размере 1 млн рублей.