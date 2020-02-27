Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM Охранник клуба в Актюбинске признан виновным в изнасиловании и приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы, сообщает 27 февраля агентство «Казинформ».

В суде №2 Актюбинска было рассмотрено дело об изнасиловании местной жительницы. Суд установил, что 30-летний Арман М. познакомился с девушкой через Instagram.

Молодые люди продолжали общение, но однажды злоумышленник приехал к дому девушки и попросил сесть в автомобиль. После этого подсудимый напал на потерпевшую и изнасиловал её.

Суд также удовлетворил иск девушки в размере 2 млн тенге ($5283). Защита потерпевшей заявила о том, что планирует подать апелляцию на решение суда. Ранее прокурор запросил четыре года лишения свободы, а изначальная сумма иска составляла 3 млн тенге ($7924).